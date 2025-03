Sport.quotidiano.net - Blitz E-Work, i playoff sono dietro l’angolo . L’Alpo piegata dal duo Fondren-Roumy

Mep Villafranca 65E-Faenza 69 MEP VILLAFRANCA: Parmesani 10, Keller, Rosignoli 9, Spinelli 4, Moriconi 9, Mancini ne, Furlani ne, Frustaci 7, Rainis 4, Ejiofor, Tulonen 21, Soglia 1. All.: Soave E-FAENZA: Franceschelli 5, Brzonova 8, Turel 8, Fantini 4,17, Cappellotto 3, Jakpa,16, Porcu, Scekic 8. All.: Seletti Arbitri: Vita – Cassinadri – Corrias Note. Parziali: 17-24; 31-35; 51-48. Tiri da 2: Villafranca: 16/49, Faenza: 21/45; tiri da tre: Villafranca: 6/22, Faenza: 4/23; tiri liberi: Villafranca: 15/19, Faenza: 15/23; Rimbalzi totali: Villafranca: 48, Faenza: 49. Uscita per falli: Renis e Franceschelli Apoteosi E-. Le faentine sbancano Villafranca e volano al quinto posto, aspettando soltanto la matematica per festeggiare la conquista dei. È obiettivamente impossibile che l’obiettivo svanisca, perché dovrebbero verificarsi tanti risultati impensabili delle inseguitrici.