Anteprima24.it - Blitz antidroga, tiktoker irreperibile posta video da Tenerife

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Gemignani, il47enne della provincia di Napoli destinatario di un obbligo di presentarsi ai carabinieri nell’ambito dell’operazionecondotta dalla procura di Torre Annunziata, è ufficialmente, ma pubblica sul suo profilo deisulla spiaggia in cui dice di trovarsi a, alle Canarie. Gemignani, che si definisce ‘attore comico’, è noto sui social con il soprannome di “Papusciello”. Sul suo profilo Tik Tok ci sono diversirecenti in cui appare, spesso insieme a una donna, mentre accompagna canzoni neomelodiche: i filmati sono girati sulla spiaggia, o dal terrazzo di un resort con piscina. E’ lo stesso Papusciello che dice di trovarsi a, mostrando il lungomare. Alcuni di questi, compreso uno in cui ilbeve un drink, con il solito sottofondo di canzoni neomelodiche, risultanoti oggi stesso, alcune ore fa.