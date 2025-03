Repubblica.it - Bimbo in stato vegetativo per il formaggio con latte crudo, un milione di risarcimento ai genitori

A 4 anni, nel 2017, finì in coma per una contaminazione da escherichia coli. La Cassazione dà ragione alla famiglia e conferma la condanna per l’ex presidente del caseificio e per il casaro. È la prima volta che si dimostra il nesso causale tra l’assunzione di uno specifico.