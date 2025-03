.com - Biliardo / Gran bagarre per la conquista dei vari titoli di categoria e per l’accesso ai play off

In serie B le prime classificate di ogni Girone saliranno in serie A mentre daioff, dalla 2 alla 6 classificata di ogni girone, compresi anche quelli delle altre province, ci sarà un’altra promozione VALLESINA 6 marzo 2025 – 21° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, 25° giornata del campionato provinciale di serie A, 19° giornata del campionato provinciale di serie B.Per ciò che riguarda la serie B ricordiamno che le prime classificate di ogni Girone saliranno in serie A mentre daioff, dalla 2 alla 6 classificata di ogni girone, compresi anche quelli delle altre province, ci sarà un’altra promozione.PASSION JESIIl PASSION 1 (serie A1) ha vinto 6 a 0 in casa contro San Severino 2. Vincono Bellavita (100-34), Spitaleri (100-31), Campana (100-73), Sabbatini (100-65) e le coppie Bassi/Giacchini (80-22) e Buratti/Filonzi (80-58).