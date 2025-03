Inter-news.it - Bijol strizza l’occhio all’Inter: «Rivoglio la Champions League!»

non nasconde un suo desiderio, ossia quello di ritornare a giocare in. E l’Inter lo potrebbe anche accontentare. Ci ha già giocato quando militava al CSKA Mosca.SALTO – Jakaospite in collegamento su Radio RDS Serie A, la radio ufficiale della Lega Serie A. Il difensore dell’Udinese, nella lista dell’Inter per rafforzare la difesa nerazzurra nella prossima stagione, ha risposto alla domanda sul futuro e in particolare se si sente già pronto al grande salto in una squadra che giochi la Uefa. Lo sloveno, leader della difesa friulana, ha risposto senza mezze misurendo, tra virgolette,. Queste le sue parole: «Obiettivo per me e penso di essere pronto, vediamo cosa succede in futuro. Laè un obiettivo per tutti i giocatori giocarla e anche per me.