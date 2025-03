Spazionapoli.it - Biglietti Napoli-Fiorentina, si va verso il sold out: solo pochi biglietti rimasti (FOTO)

Il dato suidiè eclatante: si vailout, sonodei posti liberiin due settori.Contro la, ilè chiamato ancora una volta a lanciare un chiaro messaggio per lo Scudetto. Gli azzurri, dopo il pareggio nello scontro diretto contro l’Inter della scorsa settimana, scenderanno nuovamente in campo domenica alle 15.00 per affrontare i viola.Ancora una volta, i ragazzi di Conte si troveranno a giocare dopo l’Inter, impegnata la sera prima per l’agevole gara contro il Monza. L’ultima volta che era accaduto così, a Como, il risultato finale non aveva sorriso ai colori azzurri, ma la differenza stavolta è il poter contare sul sostegno del proprio pubblico., MaradonailoutLo Stadio Diego Armando Maradona sarà infatti gremito per la gara: ilout è oramai ad un passo e sonosoltantossimia disposizione.