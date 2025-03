Big Little Lies 3 riceve un importante aggiornamento dalla HBO

Leggi su Cinefilos.it

BigunHBOLa terza stagione di Bigha ricevuto unsui progressi. Il dramma della HBO, con un cast stellare che includeva Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Meryl Streep, ha debuttato nel 2017, seguitoseconda stagione nel 2019. Da allora, gli aggiornamenti sulla terza stagione di Bigsono stati sporadici, anche se Nicole Kidman sembra aver confermato che era in fase di sviluppo in una dichiarazione nel novembre 2023.The Hollywood Reporter ha recentemente incontrato il team di programmazione di HBO e Max per un’intervista completa. Durante la conversazione, l’argomento è passato alla terza stagione di Big. Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo e responsabile della programmazione drammatica di HBO, ha rivelato che “abbiamo bisogno del resto del libro”.