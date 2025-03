Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel in piazza d’onore nella Sprint a Nove Mesto! Vince Jacquelin

Nell’oscurità di(Cechia) un lampo nel cielo azzurro, chiamato. Il 25enne trentino si conferma in una nuova dimensione e inizia la settima tappa della Coppa del Mondo dicon un altro podio.10 kmsulle nevi ceche, a causa delle alte temperature, la giuria ha deciso di far partire la competizione con il sistema di partenza alternativo previsto dal regolamento IBU.L’azzurro ha terminato in seconda posizione e la sua striscia di risultatitop-6 si prolunga a otto prove individuali, considerando i Mondiali di Lenzerheide. Se si tiene conto deimenti dalla Mass Start vinta a Ruhpolding (Germania) nel massimo circuito internazionale, bisogna anrare i due terzi postie nell’inseguimento di Anterselva e questo riscontro che porta il computo a 4 top-3 nelle ultime quattro prove individuali in Coppa del Mondo.