Biathlon, Rebecca Passler seconda nella sprint di IBU Cup ad Otepää

Si apre con un podio per l’Italia la penultima tappa stagionale dell’IBU Cup 2024-2025 di, la prima delle due consecutive in programma ad, in Estonia:7.5 kmfemminile centra il secondo postogara vinta dalla transalpina Gilonne Guigonnat.La 7.5 kmfemminile viene vinta dalla francese Gilonne Guigonnat, che si impone, nonostante un errore a terra, in 22’59?7, andando a precedere l’azzurra, gravata da due erroriserie in piedi,a 25?3, mentre completa il podio la ceca Kristyna Otcovska, con un bersaglio mancato nel secondo poligono, terza a 29?8.Grazie al 10/10 al tiro si classifica sesta Sara Scattolo, che paga al traguardo 42?0 dalla transalpina, mentre va a punti anche Beatrice Trabucchi, la quale con un errore a terra si piazza in 33ma posizione a 2’08?0.