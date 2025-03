Oasport.it - Biathlon oggi in tv, startlist Sprint maschile Nove Mesto 2025: orario, programma, streaming

, giovedì 6 marzo, prende il via il settimo appuntamento della Coppa del Mondo di. Messi in archivio i Mondiali di Lenzerheide (Svizzera), il massimo circuito internazionale torna a prendersi la scena e il week end sulle nevi di(Cechia) sarà aperto dalla 10 km, che prenderà il via alle ore 18.40.In casa Italia fari puntati su Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino ha dimostrato nel corso dell’ultima rassegna iridata di aver raggiunto a tutti gli effetti lo status di atleta di alto livello, suggellato dalla conquista dell’argento nella 20 km Individuale. Si vorrà dare un seguito in questa tappa, in un format sui due poligoni adatto anche alle caratteristiche del nostro portacolori. Insieme a Giacomel, vi saranno altri cinque azzurri: Lukas Hofer, Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.