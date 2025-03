Oasport.it - Biathlon, Nicola Romanin 13° nella sprint di Otepää in IBU Cup vinta da Isak Frey

Si chiude la prima giornata della penultima tappa stagionale dell’IBU Cup 2024-2025 di, scattata ad, in Estonia:10 kmmaschile il miglior italiano è, che si piazza 13°garadal norvegese10 kmmaschile si registra il poker della Norvegia, con, senza errori, primo in 25’10?9, il quale precede di 29?2 Vetle Sjaastad Christiansen, secondo con un errore a terra, di 36?2 Johannes Dale-Skjevdal, terzo con un errore in piedi, e di 38?5 Johan-Olav Botn, quarto con due bersagli mancatiprima serie.In casa Italia il migliore è, con due errori in piedi, tredicesimo a 2’26?0, mentre David Zingerle, con tre bersagli mancati, si piazza ventesimo a 3’13?6, infine Iacopo Leonesio, con 7/10 al tiro, chiude 36° a 4’00?5.