Biasin non ha dubbi: «Inzaghi merita il rinnovo subito, non a fine stagione! E sul Triplete penso questo»

di RedazioneIl noto giornalista Fabrizioha detto la sua dopo Feyenoord Inter, elogiando il cammino di Simonein nerazzurroIntervenuto sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber, Fabrizioha speso parole al miele nei confronti di Simoneal termine di Feyenoord Inter di Champions League.SU FEYENOORD INTER – «L’Inter è effettivamente stanca, ma è reduce da una bellissima vittoria, un risultato pieno che mette al sicuro la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. L’Inter non sarà mai uguale all’anno scorso, è una squadra matura con qualche problema, ma è nelle mani di un tecnico più vincente in termini di percentuali nella storia del club. Nessuno come lui nella storia dell’Inter. Se a qualcunonon basta, è un problema suo. Ci eravamo abituati agli scorsi campionati con ampi divari,non è così»TRIDENTE? – «Si tende sempre a esagerare, riguarda tutti, non solo l’Inter.