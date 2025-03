Napolipiu.com - Biasin: “Napoli negli scarichi dell’Inter, pronto al sorpasso. Lo Scudetto passa da 9 vittorie”

: “al. Loda 9”">Il giornalista di Libero, Fabrizio, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, analizzando la corsatrae Inter, il rendimento delle due squadre e il futuro dei loro allenatori.LA LOTTAe Inter si stanno stuzzicando dall’inizio della stagione per lo. Scaricare la pressione sull’altro fa parte del gioco, ma l’importante è non andare oltre. Il secondo tempo di sabato ti fa capire che gli azzurri hanno la possibilità di chiudere ad altissimo livello. L’Inter ha 11 partite e non può permettersi altri errori. Loalmeno da 9in queste ultime 11 e non è semplice con un calendario così intasato”.