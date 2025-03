Internews24.com - Biasin duro: «Motta? Resta alla Juve in un caso, i bianconeri non sono abituati a…»

di RedazioneFabrizioè sicuro, ecco cosa ha detto sull’ex centrocampista dell’Inter ora tecnico dellantus Thiago, le parole sul bianconero Intervenuto sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber, Fabrizioha parlato (tra i vari argomenti) anche della stagione dellantus dell’ex Inter Thiago. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:– «Se Thiagoarriva in Champions League, ha chance di rimanere. Se non si qualifica e dunque non arriva neanche al quarto posto, la sua avventurantus sarà terminata. Non esistono progetti triennali in Italia, esiste la stagione e gli obiettivi stagionali, si viene valutati al termine del campionato e così avverrà per Thiago».«Squadre come, Inter, Milan e ci metto anche il Napoli, non partono mai a inizio campionato senza l’obiettivo di provare a vincere qualcosa.