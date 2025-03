Anteprima24.it - Biancolino: “Sono un po’ preoccupato per De Cristofaro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo lavorato bene. Siamo consapevoli di affrontare una squadra che vive un momento delicato, ma chi gioca contro l’Avellino dà sempre il massimo e sarà così anche per il Messina“. Parla così Raffaelea pochi giorni dalla sfida con l’ACR Messina, gara in programma sabato (ore 15) al “San Filippo-Francesco Scoglio” valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C (girone C). “È un gruppo che vuole vincere e che sa come vincere – dice– A volte vengono fuori partite meno belle o giocate meno bene, ma è normale. Hanno voglia di lasciare qualcosa di bello e raggiungere quell’obiettivo che vogliamo tutti”.Il tecnico può contare su tutti fatta eccezione per Manzi e De, l’allarme è scattato per il centrocampista: “Speravamo che l’infortunio fosse più lieve, avrà altri esami strumentali e, quindi, non ci sarà.