Juventusnews24.com - Bertola Juventus, bianconeri in pole position per l’estate! Ma c’è da battere la concorrenza di quel club: gli aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24inper! Ma c’è daladi: glisul difensore dello SpeziaTuttosport oggi in edicola è tornato a parlare di Nicolò, difensore centrale di proprietà dello Spezia con cui ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e da tempo nel mirino del mercato.Stando a quanto riportato dal quotidiano stamattina iinsieme all’Atalanta sarebbero inper prelevare il giocatore a parametro zero la prossima estate. Da vedere, però, chi riuscirà ad arrivare per primo alla fine.Leggi sunews24.com