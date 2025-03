Internews24.com - Bertola Inter, i nerazzurri si defilano dalla corsa per il difensore dello Spezia? Ora è duello tra due rivali in Serie A!

di Redazione, isiper il? Ora ètra dueinA per acquistarlo!Accostato per diversi mesi al mercato, Nicolòrimane uno dei nomi più caldi per la prossima estate. Isembrano aver abbandonato la pista che portava alclasse 2003, il quale da giugno lascerà loa parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare. Adesso, come spiega Tuttosport, è lotta a due tra Atalanta e Juventus per accaparrarselo.– «Nicolòcentrale, classe 2003, grande rivelazione stagionale inB con loe che con lo stessoha deciso di non sottoscrivere un rinnovo di contratto. La scadenza dell’accordo in essere recita 30 giugno 2025, motivo per cui il 21enne di Carrara dal mese scorso può legarsi a un altro club a parametro zero.