Bergamo Onoranze Funebri resta di proprietà comunale Angeloni | Tolta dal piano delle alienazioni

. La Bof,didel Comune di, nella sua interezza.A stabilirlo, una delibera di Giunta passata in Commissione 1 con un voto unanime, a favore sia di maggioranza sia di minoranza. A salvarla dalci ha pensato, infatti, una sentenza della Corte dei Conti, emessa in Emilia Romagna, che in sostanza afferma che le società partecipate, come è il caso dell’azienda che gestisce i servizi funerari del capoluogo, con bilanci in ordine e utili possono rimanere di fatto nella disponibilitàamministrazioni comunali. Ergo, niente cessione del 49%quote ad un socio di minoranza, quote relative alla gestione del forno crematorio, con unasalda chenella sua interezza a capo del Comune di.L’ipotesi di ridisegnare l’assetto e dunque anche laera nata nell’ultimo mandato dell’ex sindaco con l’obiettivo dell’amministrazione di ampliare il forno crematorio dicon una terza linea ed era rispondente, anche, di una ingarbugliata situazione che la vedeva, ogni anno, comparire nel, come previsto dal decreto Madia del 2016-2017 che raccontava la natura impropria di una società pubblica impegnata in un mercato libero.