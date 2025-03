Anteprima24.it - Beni confiscati, Campania tra le più attive per il riutilizzo

Tempo di lettura: 2 minutiRaccontiamo il bene: è il rapporto annuale di Libera sulsociali dei. È stato presentato oggi alla biblioteca Annalisa Durante di Napoli. Dai dati proposti, emerge che inil numero delle realtà del terzo settore impegnate nella gestione deiè in crescita: attualmente sono 186 i soggetti coinvolti, distribuiti in 59 comuni, con un incremento rispetto allo scorso anno, quando erano 170 in 56 comuni. Questo dato conferma latra le regioni piùsul fronte delsociale, seconda solo alla Sicilia. A livello nazionale, il censimento di quest’anno ha registrato 1.132 realtà impegnate nel recupero diin 398 comuni, un dato in crescita rispetto ai 1.065 soggetti censiti nel 2024 in 383 comuni.