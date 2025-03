Anteprima24.it - Benevento, l’ex Djuricic ora al Panathinaikos ricorda Astori e la maglia giallorossa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarà anche un pezzo della storia recente delquesta sera nel match degli ottavi di finale di Conference League che la Fiorentina disputerà ad Atene contro il. Nella squadra greca milita Filipche ha indossato ladella Strega in serie A nella stagione 2017-18. Questi non sono giorni come gli altri per la compagine viola perché lo scorso 4 marzo è stato il settimo anniversario della morte di Davide, venuto a mancare in un hotel di Udine dove la Fiorentina quel giorno avrebbe dovuto disputare il match contro i friulani., nel presentare la gara di questa sera alla Gazzetta dello Sport, è ritornato con la mente a quel periodo quando indossava la: “Ricordo – ha detto – che giocai colla partita dopo la morte di