Bellinazzo spiega | Fondi? Ecco il vero obiettivo Sugli stadi in Italia…

di RedazioneIl noto giornalista Marcoha parlato dell’importanza degli investimenti fatti dalle proprietà straniere nel calcio in ItaliaIntervistato da La Verità, il noto giornalista Marcoha detto la sua sull’importanza delle proprietà straniere nel calcio italiano tra cui Oaktree per l’Inter.L’IMPORTANZA DELLE PROPRIETÀ STRANIERE NEL CALCIO – «La presenza di investitori stranieri sicon il fatto che le squadre hanno un grande blasone ma sono anche fragili e quindi facilmente conquistabili. Paradossalmente un’attrattiva sono stati i nostri ritardi, cioè il fatto che pochissimi club hannodi qualità. E questo è un investimento base nell’ottica dello sport business internazionale. L’80-90% di questi investitori sono americani e arrivati in Italia si stanno scontrando con le difficoltà burocratiche di realizzare le infrastrutture.