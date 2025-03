Unlimitednews.it - Beffa PSG, tris Bayern e 1-0 Barcellona negli ottavi di Champions

Al completo il quadro delle gare d’andata deglidi finale diLeague, che tra sette giorni tornerà con i verdetti decisivi per designare il passaggio del turno per le 8 squadre che si qualificheranno ai quarti. Vince l’Inter nella sfida in trasferta delle 18:45, battendo per 2-0 il Feyeenord grazie alle reti di Thuram e Lautaro, mettendosi in posizione di vantaggio nonostante il rigore sbagliato da Zielinski per il potenziale 3-0.Il primo derby tedesco nella storia delle coppe europee sorride alMonaco, che si impone davanti al proprio pubblico per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Dopo 9 minuti Olise se ne va sulla destra e crossa al centro per Kane, che ruba il tempo a Mukiele e incorna nell’angolino dove Kovar non può arrivare. Il raddoppio arriva al 51?, con Kimmich crossa dalla sinistra, Kovar si fa sfuggire la palla e Musiala deposita in rete.