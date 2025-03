Bresciatoday.it - Beccato per la seconda volta: "Non ho la patente e non l'ho mai avuta"

Leggi su Bresciatoday.it

È statoper laalla guida senza. Illecito ma onesto, così ha riferito agli agenti dell'aggregazione valsabbina di Polizia Locale: "Non ho laperché non l'ho mai conseguita". Il protagonista dell'incredibile vicenda è un 25enne residente in valle fermato dagli.