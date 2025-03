Metropolitanmagazine.it - Beauty Party e Spa Party, cos’è e in cosa consiste il nuovo trend delle feste di compleanno per bambine fra glitter e maschere di bellezza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La moda del momento in tema di compleanni pere Spa, ovveroa temadove unghie laccate, skincare esi mescolano insieme per far felici bimbe e amichette con un tocco di glamour.e Spa, la nuova tendenza in materia di compleanniFoto da pixabay.comFingere di essere in un centro estetico avvolte in un morbido accappatoio immerse nella fragranza dei profumicreme, nei colori intensipalette di ombretti o, ancora, fra smalti cangianti e variopinti per una manicure e pedicure impeccabile. La nuova tendenza del momento sono i compleanni a temae, a quanto pare, ie Spastanno spopolando sempre di più fra le. Addio alle vecchieanni ’90, quando le torte fatte in casa, i palloncini e i panini morbidi del buffet tanto amati dai bimbi del tempo andavano a ruba: oggi i desideri sono cambiati anche in tema diggiamenti.