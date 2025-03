Sbircialanotizia.it - Beautiful, trame di venerdì 7 marzo 2025: la preoccupazione di Ridge e la determinazione di Eric

C'è quell'inquietudine che ci colpisce quando i figli non seguono la strada che avevamo immaginato per loro.lo sente ogni giorno: suo figlio R.J. pare distante, quasi impermeabile al fascino della moda. Eppure, chi non vorrebbe crescere all'ombra di un colosso stilistico? È un tarlo che rode, un senso di smarrimento che noi comprendiamo .