Bce Unione Consumatori | Con taglio dei tassi rata del mutuo a -1750 al mese

Massimiliano Dona, presidente dell’Nazionale, commenta positivamente la decisione della Banca centrale europea di abbassare id’interesse di 25 punti base. “Ottima notizia. Il ribasso è un bene sia per l’abbassamento degli oneri sul debito pubblico sia per le imprese e le famiglie che devono chiedere un prestito sia per chi ha già sottoscritto una tasso variabile. L’importante, comunque, che l’inflazione resti il faro che deve guidare le prossime decisioni della Bce, atteso che i possibili dazi di Trump potrebbero avere un effetto devastante sui prezzi”, afferma Dona.Secondo lo studio dell’associazione di, la riduzione deidi 25 punti percentuali, considerando l’ultimo Taeg comunicato da Bankitalia, 3,55 per cento, e l’importo e la dumedia di un, corrisponde, nel caso vi fosse un pieno trasferimento sull’Euribor, a un calo della– per chi ha contratto ora una tasso variabile – di 17,50 euro al, pari a 210 euro all’anno.