Battista spinge la Samb | | Facciamo questi 15 punti

Prima il derby con l’Ancona e poi la sosta. La, dopo avere battuto l’Isernia, vuole chiudere con un altro risultato positivo questa prima parte del girone di ritorno per poi lanciare la volata finale verso la Serie C. "Siamo arrivati -ha detto Nazzarenoai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di- al momento delicato del campionato dopo avere tenuto ritmi elevati nella prima parte della stagione. Lasta bene e sta lavorando al meglio per arrivare al top della condizione in queste ultime otto giornate che mancato al termine del torneo. Noi pensiamo solo al nostro calendario e non a quello delle nostre avversarie. Dobbiamo guardare di partita in partita e fare quei 15che ci mancano per la promozione matematica, provando a farli prima possibile.