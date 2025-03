Nerdpool.it - Bat-Man: Il primo cavaliere – Ritorno alle origini nell’America degli anni ’30

L’introduzione del marchio editoriale DC Black Label nel 2018 sta permettendo a tantissimi team creativi di divertirsi a immaginare storie fuori dalla continuity della DC Comics in totale libertà. Questo ha dato vita a ottime miniserie, come l’ultima appena proposta qui in Italia da Panini Comics. In Bat-Man: Il, Dan Jurgens e Mike Perkins ci portano infatti indietro nel tempo al 1939, per narrarci un’avventura del Bat-Man delle, creato da Bob Kane e Bill Finger proprio quell’anno. Segnaliamo anche che il trattino nel nome non è un errore, ma rispecchia il modo in cui come veniva chiamato il personaggio inizialmente.Bat-Man: Il– Dan Jurgens, Mike Perkins, Mike Spicer; Panini ComicsUn vigilante mascherato a GothamÈ la fine‘30.