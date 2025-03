Sport.quotidiano.net - Basket serie B - Ufficiale l’esclusione dei teatini. OraSì: classifica dopo l’addio di Chieti

Adesso èè stata esclusa dal campionato. La pronuncia è arrivata dal Giudice Sportivo che ha stabilito il provvedimentola seconda rinuncia deia disputare una partita. Dallasono state tolte tutte le gare giocate dae ad ogni giornata una squadra riposerà. In chiave playoff e play in non cambia nulla, mentre nella lotta salvezza, è stata tolta la retrocessione diretta e le ultime quattro disputeranno i playout incrociati con il girone A. L’si sta preparando per la gara casalinga di domenica con Ruvo di Puglia (ore 18) e per l’occasione ci sarà un’offerta speciale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il prezzo del biglietto per le donne sarà di 7 euro e si potrà acquistare in biglietteria il giorno della partita. La nuova: Roseto 54; Gema Montecatini 42; Pielle Livorno* e Ruvo di Puglia* 40; Virtus Roma* e Luiss Roma*** 36; Jesi e Herons Montecatini 34; Chiusi* 32; Fabriano 28; Sant’Antimo 26; Caserta 24; San Severo, Ravenna* e Salerno 22; Piombino 20; Cassino e Latina 18; Npc Rieti* 8.