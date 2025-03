.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia, anticipo abbordabile a Pescara

Locali ultimi nel girone e giovanissimi: si gioca sabato 8 marzo alle 18, 6 marzo 2025 – Trasferta decisamenteper la Goldengas che anticipa il suo match a sabato pomeriggio, 8 marzo, nella quarta giornata di, girone Play-In Out, dove si gioca per la salvezza.I senigalliesi rendono visita alle 18 alche è ultimo in classifica con 4 punti e rischia la retrocessione diretta: gli abruzzesi hanno gli stessi punti del Mondragone, battuto dalla Goldengas la settimana scorsa, ma sono dietro per gli scontri diretti e dunque al momento sarebbero l’unica squadra a scendere subito.Reduce da due vittorie consecutive, per la Goldengas questa è un’occasione d’oro per agganciare un posto tra le prime tre e dunque la salvezza diretta al termine delle 12 giornate in programma anche perché il calendario aiuta: dopo le due trasferte di Mondragone e oratornerà in casa per affrontare il Vasto, che guida il gruppo salvezza ma la Goldengas in questa stagione in casa si è fatta rispettare, vincendo 8 delle 12 partite giocate.