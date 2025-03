Oasport.it - Basket: Olimpia Milano ko con il Fenerbahce, infortuni per Mirotic e Gillespie

Leggi su Oasport.it

Sconfitta pesante per l’EA7 Emporio Armaniin Eurolega. Ma, al di là del 76-100 finale, a preoccupare sono le condizioni di Nikolae Freddie, che nel terzo quarto escono uno dopo l’altro nel giro di due minuti condi diversa natura. 17 i punti di Shavon Shields per gli uomini di Ettore Messina, per gli ospiti invece 18 di Errick McCollum e 11/22 generale da tre.che resta a 15-12, praticamente non cambia nulla per la classifica, i veri match importanti saranno i prossimi cinque.E dire che l’inizio non è nemmeno brutto: ricco di equilibrio, con canestri senza sosta da una parte e dall’altra e Shields carico al pari die LeDay. Si sveglia, però, il, che dal 9-6 piazza un parziale di 0-7. Pronta risposta milanese con l’accoppiata-Ricci, ma in linea generale continua ancora ‘ampio equilibrio, rotto però dai tiri di McCollum, Sanli e Biberovic che danno ai turchi il 17-24.