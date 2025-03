Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina serie B. Giustino super, Rimini avanza. Quinta vittoria di fila con Brescia

Nts Rivieraè in crescita vertiginosa nel campionato diB diin. La squadra è allaconsecutiva e non nasconde l’idea di puntare in alto, pur se le giornate al termine del campionato sono sempre meno e qualche inciampo in avvio di stagione non ha aiutato a rendere fin da subito splendente la classifica. Nell’ultimo appuntamento, in casa con, Acquarelli e compagni hanno vinto 54-42 grazie allo sprint di inizio partita e a quello in avvio di secondo tempo. Il 14-10 del 10’ è allargato, ma non troppo, fino al 26-19 dell’intervallo. La difesa è continua e solida e, quando nella ripresa l’attacco trova ancor più brillantezza, la fuga è reale (41-28 al 30’). In dirittura d’arrivo, Nts controlla fino al +12 della sirena finale. Mvp un grande Kevin, dominante e autore di 35 punti.