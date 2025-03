Sport.quotidiano.net - Basket: Gran Canaria elimina Venezia dall'Eurocup

5 marzo 2025 – Si ferma agli ottavi di finale il cammino indell’Umana Reyer: la formazione oroata è stata infatti sconfitta 84-80 lasciando il passo agli spagnoli del Dreamland. Gli iberici hanno calato il poker mandando quattro uomini in doppia cifra (Mehdy Ngouama miglior realizzatore con 18 punti), mentre all’Umana Reyer non è bastato il contributo del terzetto formato da Ennis, Parks e Simms, il quale ha cercato di trascinare il collettivo lagunare con 15 punti a testa. La squadra di coach Jaka Lakovic, sulle ali di uno Nguama molto ispirato sin da subito, ha cercato già dal primo quarto di prendere in mano le redini della gara riuscendo anche a raggiungere le undici lunghezze di vantaggio. Dopo il mini-intervallo, è arrivata una prima reazione diche, grazie a Tessitori e Simms, ha dimezzato lo svantaggio prima della nuova fiammata degli spagnoli che, grazie a Brussino e Ngouama, ha ristabilito tre possessi di vantaggio rientrando negli spogliatoi avanti 44-36.