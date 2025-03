Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Milano, serata no. Il Fenerbahce passa al Forum

, 6 marzo 2025 – Brutta sconfitta casalinga nel ventottesimo appuntamento stagionale diper l’EA7che crolla al Mediolanumper 76-100 al cospetto dele non riesce a dare continuità all’exploit vincente della settimana scorsa contro l’As Monaco. Un buon primo tempo del roster italiano non viene replicato nella ripresa quando il team del Bosforo prende definitamente il largo dopo i cinquantatrè punti realizzati nel primo tempo ed un paio di infortuni dei lunghi avversari che agevolano il compito del team viaggiante. Nella ripresa scompare dalla scena anche la compagine biancorossa Coach Messina può contare sul rientro di Shavon Shields e l’ala americana risponde subito presente coi primi cinque punti a segno per la sua squadra che coinvolge sul piano offensivo le altre sue punte di diamante come Nikola Mirotic e Zach Leday (9-6 dopo 4’).