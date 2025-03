Basket Champions League | vittoria per Reggio Emilia Venezia eliminata in EuroCup

Leggi su Sportface.it

Importanteper, che nella terza giornata della seconda fase di2024/2025 ha battuto 85-70 i catalani del BAXI Manresa portandosi così al secondo posto in classifica nel gruppo K degli ottavi di finale. A metà del cammino nella fase “Last 16” i ragazzi di coach Dimitris Priftis sono alle spalle di Tenerife, in piena corsa per un posto nei quarti di finale.Mercoledì prossimo il cammino diproseguirà ancora in casa proprio contro Tenerife, mentre Manresa volerà in Turchia per sfidare martedì il Pretkimspor. Per entrambe si tratterà di uno snodo cruciale nella corsa verso un posto tra le migliori otto della competizione.2024/2025: IL REGOLAMENTORISULTATI E CLASSIFICHELa cronaca della partitaIl primo quarto inizia nel segno degli ospiti, che cercano di mettere in campo una buona aggressività.