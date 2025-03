Sport.quotidiano.net - Basket A2 Femminile. Use Rosa, parla l’assistente Ferradini: "Ecco l’importanza delle giovanili»

Ormai da venti anni l’Useè stabilmente nella pallacanestro italiana che conta ed una figura che ha vissuto tutta l’escalation del settorebiancorosso, ma non solo, è Mario. E l’attuale assistenti di coach Alessio Cioni, per analizzare il momento della Scotti, parte proprio dal grande lavoro fatto col settore giovanile. "Sabato scorso contro Torino – spiega – abbiamo portato per la prima volta in panchina due classe 2008, Eva Cappelli e Sara Panchetti. Se la memoria non mi inganna, con loro sono ben dodici le ragazze cresciute nel vivaio ed arrivate alla prima squadra. Alcune sono state magari solo di passaggio mentre altre come Manetti, la nostra capitana Ruffini, Casini o Antonini si sono ritagliate un ruolo importante nel gruppo. Questo non vuol dire solamente che stiamo lavorando bene ma vuol dire anche che la società ha un occhio di riguardo per il settore giovanile che è da sempre la nostra linfa vitale".