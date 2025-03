Oasport.it - Baseball, i convocati azzurri per il primo raduno della Nazionale

Comincia a prendere forma la nuovaitaliana didi Francisco Cervelli. Il 38enne venezuelano naturalizzato italiano ed ex ricevitore è stato scelto dalla federazione per sostituire Mike Piazza. Dal 10 al 14 marzo a Grosseto si terrà ilsquadra azzurra, con Cervelli che ha convocato 32 giocatori. La squadra si allenerà nello specifico allo stadio Scarpelli a Grosseto e poi a CastiglionePescaia.Oltre a Cervelli, lo staff tecnico sarà composto dai pitching coach Alessandro Maestri e Roberto Corradini. Gli altri allenatori invece saranno Claudio Biagini, Michele Gerali, Alberto D’Auria, Christian Gnudi e Tomas Bison.L’Italia ha un grande obiettivo per il prossimo anno ed è quello del WorldClassic, che si disputerà il prossimo anno. Glicominceranno la loro avventura il 7 marzo 2026 a Houston e sono stati sorteggiati nel girone con i padroni di casa degli Stati Uniti, il Messico e la Gran Bretagna.