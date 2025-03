Baseball da lunedì a Grosseto il primo raduno agli ordini di Francisco Cervelli

Leggi su Sportface.it

Comincia ufficialmente l’avventura dialla guida della Nazionale italiana di10 marzo, infatti, prenderà il via aildel neo coach azzurro, nominato a fine gennaio. Il, che prevede la partecipazione delle nazionali Seniores e Under 23, terminerà venerdì 14 marzo, mentre gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Scarpelli die a Castiglione della Pescaia.– Foto IPA10 marzo al via ildi: i convocatiInsieme al managersono presenti come pitching coach Alessandro Maestri e Roberto Corradini. Gli altri coach invece sono Claudio Biagini, Michele Gerali, Alberto D’Auria, Christian Gnudi e Tomas Bison. I preparatori fisici sono invece Gianni Natale, Sebastiano Poma e Daniele Santolupo.