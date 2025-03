Puntomagazine.it - Barra: alla vista della Polizia si dà alla fuga, in casa deteneva droga e armi. Arrestato un 46enne dalla Polizia di Stato

Arresto e denunce a Napoli per traffico di, detenzione abusiva die resistenza a pubblico ufficialeProseguono i servizi straordinari predisposti dQuestura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva die traffico di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio di ieri, personalediha tratto in arresto unnapoletano con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denunciato per detenzione abusiva dicon relativo munizionamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e interferenze illecite nella vita privata.Nello specifico, gli agenti del Commissariato di San Giovanni, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Repubbliche Marinare, hanno notato un soggetto a bordo di un’auto che,loro, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosseintimato l’alt.