Bari le ricerche della donna dispersa dopo il crollo della palazzina | Sentiamo il suo telefono ma non la troviamo

Sono andate avanti per tutta la notte leunicaneldi via De Amicis a. Rosalia De Giosa ha 74 anni. Non aveva lasciato il palazzo che era stato dichiarato pericolante e sgomberato dal Comune diil 24 febbraio del 2024. Nel tardo pomeriggio di ieri l’edificio è crollato su sé stesso, sgretolandosi in pochi secondi e spargendo polvere e detriti tutt’intorno la via semicentrale del capoluogo pugliese. Già ieri, in un punto preciso dei cumuli di macerie si sentivano le vibrazioni del. Lì si stanno concentrando i maggiori sforzi di ricercaprotezione civile, dei vigili del fuoco e del 118. Trovati i documentiSul posto anche una gru. Tuttavia, al momento i pompieri non possono usare mezzi meccanici per spostare i detriti vicino a dove si ritiene possa essere sepolta lae sono dunque costretti a lavorare a mani nude.