Lanazione.it - Baraclit guarda al futuro. Premio da duemila euro ai 360 dipendenti

Premi per gli oltre 360dellaper i risultati raggiunti dall’azienda. Circa 2milain più all’anno. E’ stato infatti rinnovato il contratto integrativo per il prossimo triennio. "Nel contratto - spiega - l’amministratore delegato e direttore generale diLuca Bernardini(nella foto piccola) - Nel contratto, si prevede la partecipazione deiai risultati dell’azienda mediante un impianto premiale che riconosce un importante trattamento economico aggiuntivo rispetto al contratto nazionale. L’insieme delle voci delaziendale, suddivise tra premi variabili,feriale e beni in natura, raggiunge un importo superiore ai 2 milaannui". Premi di produzione, ma anche un sistema in azienda che consente aidi lavorare nelle migliori condizioni possibili.