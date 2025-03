Quotidiano.net - Banco Bpm, ok di Bankitalia all’Opa su Anima

Bpm scalda i motori per l’Opa su. Nel giorno in cui a Piazza Affari volano i titoli del settore bancario, daè arrivato il nulla osta all’offerta di Piazza Meda, che si aggiunge alle autorizzazioni di Antitrust e governo. Non appena arriverà il via libera dell’Ivass, l’ultimo ancora mancante, Consob avrà cinque giorni per autorizzare la pubblicazione del documento d’offerta, a cui seguirà la valutazione del cda dell’Sgr e l’approdo sul mercato dell’Opa. "Non abbiamo sentore di ritardi da parte die Ivass", ha detto qualche giorno fa il presidente delMassimo Tononi. Giorni caldi, in cui anche i soci di Unicredit, il 29 marzo, si riuniranno per approvare l’aumento di capitale al servizio dell’Ops sul. Entro quella data il ceo Andrea Orcel è fiducioso di incassare l’ok di Bce,e Ivass, così da avviare l’ops intorno a metà aprile quando anche il governo dovrebbe aver deciso se usare il golden power per attutire eventuali impatti negativi su dipendenti, filiali, credito e risparmio.