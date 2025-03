Ilrestodelcarlino.it - "Bambini e tecnologia? Serve sviluppare autonomia e capacità critica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bambine everso un futuro sempre più digitale. Al via un ciclo di incontri dedicato al rapporto tra i più piccoli e larivolto alle famiglie del Terzo Circolo Didattico: stasera e il 13 marzo alle 20.30 nei locali della scuola dell’infanzia Carducci. Relazionerà Elvis Mazzoni del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, che ha alle spalle una lunga esperienza sul tema. Qualche mese fa alcuni pedagogisti hanno lanciato una petizione al Governo per vietare lo smartphone e i social network ai minori di 14 e 16 anni. Diversi Paesi ne stanno discutendo sulla scia dell’Australia che ha fatto da apripista. "Sono assolutamente contro il proibizionismo ma per l’educazione - afferma Elvis Mazzoni, professore associato in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione -.