Modenatoday.it - Bambini di età diversi accorpati nelle "pluriclassi", fondi per attivarne 16 in Appennino

Leggi su Modenatoday.it

Con l’approvazione delle candidature dell’ultima finestra prevista per partecipare, si è chiuso il bando regionale destinato a sostenere e finanziare lescuole primarie di montagna: la Giunta, nell’ultima seduta, ha dato il via libera al 100% delle domande presentate per l’anno.