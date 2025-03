Quotidiano.net - Balneari, arrivano gli indennizzi. Decreto pronto entro fine mese

Un’altra giornata calda, ricca di discussioni ma anche sicuramente foriera di strascichi nei prossimi giorni quella che va in scena agli Stati generali del Turismo Balneare organizzati dal Sib nella sede di Confcommercio a Roma. Con la presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che annuncia che l’attesoattuativo sugli("saràil 31 marzo, è un impegno che ci eravamo presi e ci sarà") e che invita gli operatori la settimana perché "abbiamo già la bozza su cui stiamo lavorando giorno e notte già da tempo ma abbiamo anche tre settimane di tempo per lavorare assieme aggiungendo, togliendo, emendando e modificando". Non manca nemmeno un sit in di protesta (con rissa sfiorata ma sedata efficacemente dalle forze dell’ordine presenti) sul piazzale esterno alla sede di Confcommercio tra alcunie lo streamer e attivista Ivan Grieco assieme al presidente di +Europa e dei Radicali Italiani Matteo Hallissey.