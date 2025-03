Linkiesta.it - Back to Fano

«Cambio vita e torno a casa». Quante volte abbiamo sentito questa frase negli ultimi anni, specialmente dopo la pandemia? Innumerevoli e non sempre collegate realmente a una volontà o a un coraggio progettuale nel rimettersi in gioco e iniziare da zero. A quanto pare però a Valeria Marconi e Matteo Lodedo non sono mancate idee e determinazione perché, da quando è nato Frumento, vita privata e professionale sono cambiate radicalmente. «La nostra storia inizia nel 2023, 18 febbraio per la precisione, data in cui abbiamo aperto Frumento – Sapori Mediterranei, a. Abbiamo ristrutturato un locale che prima ospitava una pizzeria, i lavori non sono stati ingenti ma quel tanto che era necessario per rendere l’ambiente accogliente e farlo nostro. Il primo anno e mezzo è stato molto intenso, non sapevamo esattamente quale potesse essere l’offerta migliore per incuriosire il pubblico e allo stesso tempo distinguerci.