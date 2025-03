Biccy.it - Bacio tra due alunni in studio, le anticipazioni di Amici 24

Leggi su Biccy.it

Oggi durante l’ultima registrazione del pomeridiano didi Maria c’è stata l’assegnazione delle ultime maglie d’oro e quindi la classe del serale adesso è al completo. Prima di chiudere la puntata Maria De Filippi ha voluto fare uno scherzo a Chiara e le ha fatto credere che TrigNo non fosse riuscito a ottenere la maglia. Alla fine il cantante è entrato inrivelando di essere stato ammesso al serale ed è scattato il.“Maria De Filippi ha creato una certa suspance intorno agli ultimi magliati e ha fatto tremare i compagni. – si legge su Superguida Tv – A patire di più è stata Chiara. L’ha chiamata a centroe le ha detto che doveva salutare TrigNo perché non aveva preso la maglia. Il cantante poco dopo entra con la maglia oro e i due si abbracciano e baciano”.Chissà come avrà reagito l’ex di TrigNo, che dopo il primo avvicinamento tra il ragazzo e Chiara aveva pubblicato un post al vetriolo.