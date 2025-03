Babysitter uccisa a Milano i lividi e il soffocamento | così il compagno ha agito a mani nude E aspettava l’amante

Leggi su Open.online

Prima un pestaggio violento, poi ilsarebbe stataJhoanna Nataly Quintanilla secondo i primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo trovato domenica scorsa nel fiume Adda e attribuito allascomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Secondo quanto emerge, sul cadavere della donna sarebbero stati trovati segni di aggressione e numerose ecchimosi, nonché elementi che fanno pensare alcome probabile causa del decesso. Confermati dunque i sospetti degli inquirenti, che non avevano mai creduto alla versione delPablo Gonzalez Rivas, in carcere dal 7 febbraio. L’uomo, 48enne salvadoriano come la vittima, aveva infatti raccontato al gip di un gioco erotico finito male, con la rottura involontaria del collo della donna.