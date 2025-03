Dayitalianews.com - Aveva 54 anni Enzo, la persona trovata senza vita in una canale, con accanto la sua bicicletta, nel pomeriggio di ieri. Mistero sulle cause del decesso. Il ritrovamento a Latina

Il corpo scoperto dal fratello, indagini in corso per chiarire la dinamicaUn giallo avvolge la tragica morte diSalvati, 54, il cui corpo è stato rinvenutonelche costeggia strada Litoranea, alla periferia di. A trovarlo è stato il fratello, che preoccupato per la sua asha iniziato a cercarlo, facendo la macabra scoperta nel primodi.La scomparsa e ildel corpoL’uomo era scomparso dalla sera precedente e, secondo i primi rilievi, ilpotrebbe essere avvenuto almeno dieci ore prima del. A pochi metri dal cadavere, gli agenti hanno individuato la sua, finita tra la vegetazione della banchina del.L’allarme è stato lanciato intorno alle 14, con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il corpo dall’acqua.