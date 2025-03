Liberoquotidiano.it - "Avete fatto una figura di mer***": il ladro di case insulta l'inviato di Fuori dal Coro | Video

Storie di ladri diche, purtroppo, non se ne vogliono andare. L'ultima è quella di Gianluigi Pelosato, imprenditore edile di Peschiera del Garda, che da maggio del 2024 ha smesso di pagare l'affitto ad una giovane coppia del posto, la signora Letizia e suo marito. Il contratto transitorio stipulato con loro per l'occupazione di una casa-vacanze durava solo un anno ed è scaduto il 14 novembre 2024, ma Pelosato non l'ha mai lasciata e, da contratto, non avrebbe alcun titolo per starci. Infatti ha già ricevuto lo sfratto esecutivo dal Giudice entro il 2 Dicembre 2024. Quest'uomo è ancora lì e ha contratto con la coppia un debito di circa 20.000 euro. Addirittura, millanta una causa inesistente per un credito che lui vanterebbe nei confronti dei ragazzi di circa 30.000 euro. Siamo alla follia e il tutto nonostante il signore possieda auto sportive, una di queste addirittura da 100.